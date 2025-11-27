"Caballero de fina estampa", escribió Chabuca Granda, y pocas veces una frase ha descrito con tanta exactitud a una vida entera. Así fue Luis Ramón Cordero, un hombre cuyo porte —atildado, sereno, siempre impecable— no era simple elegancia exterior, sino la manifestación visible de una ética íntima, hecha de nobleza, responsabilidad y una cortesía que parecía venir de otro tiempo.

Su figura resumía una tradición que hoy se desvanece: aquella en la que el carácter se medía por la palabra cumplida, por la discreción en el servicio, por la rectitud sin estridencias. En un país donde la prisa suele arrasar con los matices, Luis Ramón Cordero se mantuvo fiel a esa cadencia antigua de los hombres buenos, esos que dignifican el espacio que ocupan y afinan, con solo caminar, la acera del mundo.

Partió a los 95 años, dejando tras de sí un rastro de afectos hondos y memorias luminosas. Amigos y conocidos coinciden en lo mismo: su paso por la vida tuvo la armonía de un vals y la coherencia de una existencia vivida con propósito.

Hoy se le despide con gratitud. Porque, como en la canción de Chabuca, su "fina estampa" no fue solo apariencia, sino una manera profunda y ejemplar de estar en el mundo.