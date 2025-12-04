Sector minero con potencial mayor

El sector minero dominicano atraviesa una fase de expansión notable. Las recaudaciones se han duplicado y los indicadores de actividad muestran que la minería sigue siendo uno de los motores más consistentes de la economía nacional. En un país que necesita diversificar sus fuentes de crecimiento, este desempeño aporta empleos formales, impulsa exportaciones y genera ingresos fiscales esenciales para financiar políticas públicas.

Pero el potencial del sector es todavía mayor. República Dominicana podría producir mucho más si contara con una política minera más decidida, moderna y orientada a resultados. El cuello de botella no está en la capacidad técnica de las empresas ni en la calidad de los yacimientos, sino en la burocracia: permisos que tardan años, trámites que se multiplican sin razón y procesos que desincentivan la inversión. La prudencia ambiental es imprescindible, pero la dilación administrativa no es sinónimo de protección.

Menos papeleo y más acción no significa relajar controles, sino hacerlos oportunos, claros y eficientes. Un marco regulatorio predecible permitiría acelerar proyectos, atraer capital y ampliar la base de ingresos del Estado. La minería responsable puede ser una palanca de desarrollo mucho más robusta, siempre que la administración pública acompañe con seriedad y agilidad.

El país ganaría más riqueza, más empleos y más competitividad. La oportunidad está ahí.