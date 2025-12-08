La lección de Senasa

Lo ocurrido en Senasa es, sin matices, escandaloso. No solo por las cifras que empiezan a conocerse ni por el número de detenidos, sino porque vuelve a desnudar un problema más hondo que cualquier expediente penal: el reparto de posiciones públicas como botín partidario. El clientelismo, convertido en método de gobierno durante décadas, ha colonizado instituciones que requieren pericia técnica y criterios profesionales, no lealtades coyunturales ni favores acumulados en campañas.

Conviene preguntar, con serenidad pero sin ingenuidad: ¿cuál de los hoy imputados es realmente experto en administración de sistemas de salud? ¿Quién llegó por mérito y quién por los turnos de un sistema de reparto que tanto daño ha hecho a la institucionalidad dominicana? Cuando los nombramientos se deciden por cuotas, tarde o temprano la factura la paga el Estado... y la población.

Dicho esto, importa subrayar lo esencial: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. La justicia debe actuar sin precipitaciones, sin circo y sin interferencias políticas. Que investigue, que acuse cuando corresponda y que archive cuando proceda.

Ojalá este caso marque un punto de inflexión. Y confiemos, con moderado optimismo, en que antes de que termine el siglo entendamos que la profesionalización no es un lujo, sino una garantía mínima de buen gobierno.