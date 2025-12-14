Un esfuerzo que da resultados

Las cifras hablan con una elocuencia que no admite matices. Las incautaciones de drogas registradas en lo que va de año confirman que la República Dominicana ha elevado de manera sostenida su capacidad de interdicción frente al narcotráfico, uno de los flagelos más complejos y persistentes que enfrenta la región. No se trata de operativos aislados ni de golpes fortuitos, sino de una política pública coherente, sostenida y cada vez

Que el Caribe sea una ruta estratégica del crimen transnacional plantea un serio desafío. Sobresale, empero, la determinación del Estado dominicano de no ceder espacios a las redes criminales, reforzando la cooperación internacional, la inteligencia y la coordinación entre las fuerzas de seguridad.

En ese contexto, corresponde reconocer el trabajo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. Bajo su conducción, la institución ha mostrado profesionalidad, disciplina y capacidad operativa, consolidando una reputación de seriedad que trasciende las fronteras nacionales y fortalece la confianza de aliados estratégicos.

Combatir el narcotráfico implica decomisar cargamentos, tambien proteger instituciones, preservar la seguridad ciudadana y defender la credibilidad del país. Los resultados alcanzados este año confirman que el camino asumido es el correcto. Con transparencia y firmeza: es una obligación ineludible del Estado.