Así es como actúa Airbnb en la República Dominicana: como chivos sin ley. Opera sin pagar impuestos, sin asumir responsabilidades y sin rendir cuentas. Cobra su porcentaje puntualmente y se desentiende del resto. Del impacto en los barrios, del desorden urbano, de la presión sobre los alquileres y, sobre todo, del cumplimiento de la ley. Y frente a eso, las autoridades miran para otro lado, como si el problema no fuera con ellas.

No hay level playing field. Mientras hoteles y otros alojamientos formales cumplen normas, pagan impuestos y enfrentan inspecciones, la plataforma funciona en un cómodo vacío regulatorio. Un negocio redondo para la empresa, un dolor de cabeza para las ciudades.

Grave es la pasividad del Estado. Sin reglas claras ni voluntad de hacerlas cumplir, el mensaje es aquí vale todo.

Otros países ya entendieron que la economía digital no puede operar al margen de la ley. Han puesto límites, han exigido registros, han cobrado impuestos y han aplicado sanciones. No para destruir el modelo, sino para ordenarlo.

Aquí seguimos discutiendo si conviene o no regular, mientras el desorden avanza. Ya es hora de dejar la timidez institucional y actuar. La innovación no puede ser excusa para la anarquía, ni la modernidad un permiso para evadir responsabilidades.