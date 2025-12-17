×
    2 min de lectura

    La urgencia también vota aquí

    América Latina enseña que el voto busca orden, no ideología

    Lo que está ocurriendo en América Latina deja una lección clara para la República Dominicana: la gente vota primero por orden, no por ideologías. La región no ha girado a la derecha de manera doctrinaria, sino empujada por el cansancio. Si la inseguridad crece, el empleo es frágil, los servicios fallan y la política parece enredada en sus propios discursos, el ciudadano busca soluciones donde se las ofrezcan, a la derecha o a la izquierda.

    Chile, Argentina, Ecuador o El Salvador muestran un patrón que conviene mirar sin prejuicios desde la República Dominicana. El electorado castiga la improvisación, la ineficacia y la sensación de desgobierno. Premia a quien ofrece respuestas rápidas, aunque vengan cargadas de riesgos o de discursos incómodos. La urgencia desplaza a la ideología.

    Para nosotros, el mensaje es directo. Mientras la economía crezca, el empleo aumente y la seguridad se mantenga bajo control, hay espacio para gobernar con equilibrio. Pero si fallan los servicios básicos, si la informalidad se perpetúa, si la inseguridad y la corrupción se cuelan en la vida cotidiana, la paciencia social también se agota aquí. América Latina advierte: cuando el Estado no responde, el voto se vuelve un reclamo urgente. Ese reclamo, tarde o temprano, pasa factura.

