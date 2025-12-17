La urgencia también vota aquí

Lo que está ocurriendo en América Latina deja una lección clara para la República Dominicana: la gente vota primero por orden, no por ideologías. La región no ha girado a la derecha de manera doctrinaria, sino empujada por el cansancio. Si la inseguridad crece, el empleo es frágil, los servicios fallan y la política parece enredada en sus propios discursos, el ciudadano busca soluciones donde se las ofrezcan, a la derecha o a la izquierda.

Chile, Argentina, Ecuador o El Salvador muestran un patrón que conviene mirar sin prejuicios desde la República Dominicana. El electorado castiga la improvisación, la ineficacia y la sensación de desgobierno. Premia a quien ofrece respuestas rápidas, aunque vengan cargadas de riesgos o de discursos incómodos. La urgencia desplaza a la ideología.

Para nosotros, el mensaje es directo. Mientras la economía crezca, el empleo aumente y la seguridad se mantenga bajo control, hay espacio para gobernar con equilibrio. Pero si fallan los servicios básicos, si la informalidad se perpetúa, si la inseguridad y la corrupción se cuelan en la vida cotidiana, la paciencia social también se agota aquí. América Latina advierte: cuando el Estado no responde, el voto se vuelve un reclamo urgente. Ese reclamo, tarde o temprano, pasa factura.