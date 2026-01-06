El presidente Luis Abinader ha dado el primer paso para relanzar su gobierno. En política, el gesto inicial suele marcar el tono de lo que sigue y, sobre todo, revela si existe conciencia del momento que se atraviesa. Tras meses de desgaste natural, expectativas acumuladas y demandas crecientes, los cambios anunciados apuntan a un reconocimiento implícito: gobernar no es administrar inercias.

Se han producido algunos relevos y se esperan más. Eso, por sí solo, no garantiza nada. La experiencia dominicana enseña que los ajustes cosméticos rara vez corrigen los problemas de fondo. Cambiar nombres sin cambiar métodos, prioridades o capacidades es apenas un ejercicio de supervivencia política. De ahí que el criterio central deba ser la eficacia del desempeño.

No se trata de sustituir a Quevedo por Malpica, para decirlo de forma llana. El país no necesita un gabinete de espejos, sino equipos que trabajen mejor, coordinen más y entiendan con claridad cuáles son las urgencias del Estado y las expectativas de la ciudadanía. La gestión pública exige algo más que lealtad política. Requiere solvencia técnica, liderazgo operativo y sentido del tiempo histórico.

El relanzamiento del gobierno será real si los cambios de cara conducen a un trabajo más eficiente, a decisiones oportunas y a resultados tangibles.