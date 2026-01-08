El turismo como política de Estado

El récord de 11.6 millones de visitantes alcanzado en 2025 confirma que el turismo dejó de ser un sector que crecía por inercia para convertirse en una política de Estado, sostenida, planificada y evaluable.

Durante años, el turismo dominicano avanzó gracias a sus ventajas naturales y a la inversión privada. En el último lustro, sin embargo, se produjo un giro cualitativo: más promoción internacional, diversificación de mercados, fortalecimiento del turismo de cruceros, recuperación acelerada tras la pandemia y una narrativa-país coherente, capaz de competir en un entorno global cada vez más exigente. No se trata de casualidad ni de suerte geográfica.

Como ha señalado el ministro David Collado, el crecimiento es resultado de una transformación silenciosa. Lo silencioso, en este caso, no alude a opacidad, sino a menos retórica y más ejecución; menos improvisación y más constancia. Los datos de ocupación hotelera, satisfacción del visitante y expansión aérea y marítima lo revelan.

Sostener el crecimiento exigirá cuidar el entorno, diversificar aún más la oferta, integrar a las comunidades y elevar la calidad del empleo turístico.

El turismo ha demostrado que, cuando se gestiona con visión y continuidad, puede ser uno de los motores más estables del desarrollo nacional. La cifra impresiona; la lección, aún más.