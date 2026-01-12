Solidaridad en casos extremos
La solidaridad como respuesta frente a lo insoportable
La desaparición de Brianna Genao sacó al país de su conversación habitual. Durante días, la búsqueda de una niña de tres años se convirtió en el centro de la atención pública, en tema dominante de medios, redes y conversaciones privadas. Ha sido un hecho importante por su carga humana, por su crudeza, por la imposibilidad moral de mirarlo de soslayo.
Lo notable está en la reacción social que despertó: comunidades movilizadas, ciudadanos atentos a cada actualización, instituciones que —con aciertos y carencias— entendieron que estaban ante algo más que un caso policial. En un país a menudo fragmentado por la política, la desigualdad o la desconfianza, emergió una respuesta común, casi instintiva, frente al dolor ajeno.
La solidaridad a veces es vigilia, otras es acompañamiento silencioso, otras es la resistencia a aceptar que el tiempo borre lo que aún duele. El paso de los días ha transformado el caso en una especie de compromiso colectivo, en la convicción de que ciertas historias no pueden cerrarse con prisa ni archivarse sin respuestas.
Esta tragedia ha mostrado que el país todavía sabe reconocerse como comunidad. Ojalá esa capacidad no aparezca solo en la desgracia, sino que se traduzca, más allá de la emergencia, en una ética cotidiana de cuidado mutuo.