Dos noticias alentadoras abren el año y merecen algo más que un registro estadístico: una reducción significativa de las muertes y heridos por accidentes de tránsito y una baja sostenida de la tasa de homicidios. Son señales claras de que cuando el Estado actúa con continuidad, y la sociedad acompaña, los resultados llegan.

La disminución de la siniestralidad vial confirma que la fiscalización, las campañas de prevención y una mayor conciencia ciudadana salvan vidas. Sin embargo, el país sigue figurando entre los de mayor mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo. Falta educación vial desde la escuela, un sistema de sanciones que se cumpla y una política más firme frente a la imprudencia, especialmente en el uso de motocicletas. Reducir las cifras no basta si no se transforma la cultura que las produce.

La baja en la violencia homicida apunta en la misma dirección. Más presencia policial, mejor inteligencia y coordinación institucional han contribuido a devolver tranquilidad a comunidades golpeadas durante años. La seguridad no puede descansar solo en la coerción: requiere prevención social, oportunidades y una justicia que actúe con eficacia.

Ambas metas —vías más seguras y una sociedad menos violenta— no son hechos fortuitos ni accidentes de la historia. Son condiciones esenciales del desarrollo.