×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Lo que tiene valor

    La escuela como primer laboratorio de ciudadanía

    No todos los días un presidente entra a un aula para dar clase.  Cuando ocurre, el gesto importa tanto como el contenido. Que el Ministerio de Educación impulse una iniciativa de este tipo y que el jefe del Estado la asuma dice mucho sobre la concepción que se tiene de la educación pública y de su papel en la vida democrática.

    La escuela no es únicamente un espacio para estudiar materias. Es, o debería ser, el primer laboratorio de ciudadanía. Allí se aprende a escuchar, a respetar turnos, a convivir con la diferencia y a entender que las normas son una condición para vivir juntos. Por eso resulta especialmente pertinente que una clase de Moral y Cívica sirva para recordar que la ética es una práctica diaria.

    El valor del gesto está en el mensaje que transmite. La figura presidencial, despojada del estrado y del protocolo, se vuelve cercana, accesible, humana. Para los jóvenes, ese contacto directo convierte a la autoridad en algo comprensible y creíble.

    La educación es una apuesta de largo plazo. Pero sin buena ciudadanía, ningún proyecto educativo se sostiene. Acercar el poder al aula, y no al revés, refuerza una idea esencial: el futuro se construye con conocimiento, pero también con valores que empiezan en la escuela.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.