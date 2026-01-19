Es lo correcto

La devolución al Congreso Nacional por parte del presidente Luis Abinader del proyecto de ley que autorizaba el pago de deudas viejas por obras ejecutadas sin contrato evidencia la necesidad de una legislación más cuidada y responsable. La pieza fue aprobada por la mayoría legislativa bajo un procedimiento de urgencia y sin pasar por comisiones, lo que motivó observaciones presidenciales por su indefinición y contradicciones.

Un proyecto de esta naturaleza exige precisión jurídica, claridad en los mecanismos de pago y transparencia en su alcance. La aprobación apresurada de normas tan sensibles, que involucran recursos públicos y reivindicaciones de cientos de contratistas que han esperado décadas, no debe sustentarse en atajos procedimentales. Ese déficit puede abrir puertas al mal uso del erario y a disputas legales innecesarias.

Es indispensable que el Congreso actúe con mayor cuidado técnico, escuchando recomendaciones de expertos, revisando las implicaciones fiscales y asegurando que las soluciones propuestas no generen efectos imprevistos o injustos para el Estado o los beneficiarios. La administración pública merece instrumentos legales sólidos que resuelvan deudas históricas sin crear nuevos problemas.

Esperamos que las cámaras legislativas acepten sin reservas las observaciones presidenciales, corrijan las imprecisiones del proyecto y presenten una ley que cumpla con estrictos estándares de legalidad, equidad y transparencia.