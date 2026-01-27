Conectados con la realidad
La justicia dominicana inicia su camino hacia la era digital
El discurso de Luis Henry Molina ante la Cámara Americana de Comercio fue una rendición de cuentas sobria sobre un proceso que suele avanzar sin estrépitos: la modernización de la justicia. Lo que se ha hecho tiene proyección de futuro inmediato. Hoy cada juez tiene acceso a internet, cada despacho cuenta con ordenadores, y el sistema judicial dominicano ha empezado —por fin— a caminar hacia la era digital.
Eso es mucho en un país donde durante décadas la justicia funcionó con la lentitud y la opacidad del papel acumulado. Pero tampoco es suficiente. Hay reticencias, resistencias, inercias culturales que no se vencen con decretos ni con cables de red. No se ganó a Zamora en una hora, y mucho menos se transforma una cultura institucional en un par de años.
El ideal imposible sería conectar cada tribunal directamente con Temis, la diosa vendada de la justicia, y dejar que ella dictara sentencias sin interferencias humanas. Como eso no es posible, queda lo más difícil: seguir luchando para que la tecnología sea un instrumento y no un disfraz, y para que haya justicia verdadera con jueces verdaderos.
La digitalización es un medio. La credibilidad, el fin. Y esa todavía se construye cada día a base de mucho esfuerzo e inteligencia.