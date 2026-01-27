Conectados con la realidad

El discurso de Luis Henry Molina ante la Cámara Americana de Comercio fue una rendición de cuentas sobria sobre un proceso que suele avanzar sin estrépitos: la modernización de la justicia. Lo que se ha hecho tiene proyección de futuro inmediato. Hoy cada juez tiene acceso a internet, cada despacho cuenta con ordenadores, y el sistema judicial dominicano ha empezado —por fin— a caminar hacia la era digital.

Eso es mucho en un país donde durante décadas la justicia funcionó con la lentitud y la opacidad del papel acumulado. Pero tampoco es suficiente. Hay reticencias, resistencias, inercias culturales que no se vencen con decretos ni con cables de red. No se ganó a Zamora en una hora, y mucho menos se transforma una cultura institucional en un par de años.

El ideal imposible sería conectar cada tribunal directamente con Temis, la diosa vendada de la justicia, y dejar que ella dictara sentencias sin interferencias humanas. Como eso no es posible, queda lo más difícil: seguir luchando para que la tecnología sea un instrumento y no un disfraz, y para que haya justicia verdadera con jueces verdaderos.

La digitalización es un medio. La credibilidad, el fin. Y esa todavía se construye cada día a base de mucho esfuerzo e inteligencia.