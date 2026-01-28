×
    | 2 min de lectura

    Pegados a los EE. UU.

    La pausa de la Fed frena los planes de recortes de tasas en la economía dominicana

    Para economías pequeñas y abiertas como la dominicana, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de pausar los recortes de tasas de interés es una señal que obliga a recalibrar expectativas y, sobre todo, a contener impulsos.

    El Banco Central venía moviéndose con cautela en la dirección de una flexibilización monetaria gradual, apoyado en la desaceleración inflacionaria y en la necesidad de estimular el crédito y la inversión. Pero el giro de la Fed cambia el tablero.

    Reducir los intereses con demasiada rapidez podría abrir una brecha riesgosa entre los rendimientos en pesos y en dólares. En un mundo de capitales móviles, esa brecha se traduce en presión cambiaria: salida de ahorros hacia instrumentos en dólares, mayor demanda de divisas y tensión sobre el tipo de cambio. La experiencia enseña que esos procesos, una vez iniciados, son costosos de revertir.

    El BC estará, en los hechos, obligado a mantener las tasas internas por encima de las estadounidenses durante más tiempo del que hubiera deseado por simple prudencia macroeconómica.

    No se trata de copiar a la Fed, sino de reconocer que su política sigue marcando el ritmo al que bailan economías como la nuestra. En ese baile, un paso en falso puede pagarse caro.

