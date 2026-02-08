Actividad para reproducir

El festival escolar celebrado en San José de Ocoa merece reconocimiento y réplica. En tiempos donde la convivencia se debilita y la cultura parece relegada a lo accesorio, ver a estudiantes, maestros y comunidades reunidos en torno al arte y la lectura es una señal alentadora de país.

El ejemplo del Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Altagracia habla por sí solo: acudió con una representación de 25 niños de todas las edades, demostrando que la formación ciudadana no se enseña únicamente en el aula, sino también en el espacio compartido. Su directora, Vickely Arias, lo expresó con precisión: esta actividad está "rescatando los valores y el arte" del pueblo ocoeño. Trasciende la frase vacía: entre sus dinámicas figuró la elección del rey y la reina con vestimenta en colores patrios y el retrato de los Padres de la Patria, una imagen poderosa de identidad y pertenencia.

Tampoco se queda atrás la escuela Ramona Liriano Fernández, que convirtió su participación en un pequeño programa educativo: el "Peaje de la lectura" para los más pequeños, un "Café literario" para secundaria y un proyecto de reciclaje impulsado por primaria.

Valores, cultura y ciudadanía en movimiento. Una inversión en cohesión social, en identidad y en futuro. Ocoa ha dado un ejemplo.