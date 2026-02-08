×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Actividad para reproducir

    Estudiantes ocoeños demuestran que la formación ciudadana también se da fuera del aula

    El festival escolar celebrado en San José de Ocoa merece reconocimiento y réplica. En tiempos donde la convivencia se debilita y la cultura parece relegada a lo accesorio, ver a estudiantes, maestros y comunidades reunidos en torno al arte y la lectura es una señal alentadora de país.

    El ejemplo del Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Altagracia habla por sí solo: acudió con una representación de 25 niños de todas las edades, demostrando que la formación ciudadana no se enseña únicamente en el aula, sino también en el espacio compartido. Su directora, Vickely Arias, lo expresó con precisión: esta actividad está "rescatando los valores y el arte" del pueblo ocoeño. Trasciende la frase vacía: entre sus dinámicas figuró la elección del rey y la reina con vestimenta en colores patrios y el retrato de los Padres de la Patria, una imagen poderosa de identidad y pertenencia.

    Tampoco se queda atrás la escuela Ramona Liriano Fernández, que convirtió su participación en un pequeño programa educativo: el "Peaje de la lectura" para los más pequeños, un "Café literario" para secundaria y un proyecto de reciclaje impulsado por primaria.

    Valores, cultura y ciudadanía en movimiento. Una inversión en cohesión social, en identidad y en futuro. Ocoa ha dado un ejemplo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.