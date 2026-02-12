Las demoras en la Justicia

La justicia dominicana enfrenta una crítica que ya no puede desoírse: la insoportable lentitud con que se mueven los casos ante los tribunales. El debate que hoy rodea al expediente del exprocurador Jean Alain —llevado de una sala a otra durante años sin una resolución firme— expone una falla estructural que trasciende nombres y siglas. No se trata de atropellar derechos ni de presionar a jueces, sino de exigir eficiencia, transparencia y rigor procesal en un sistema que parece haberse atascado en su propio laberinto.

La tardanza en juzgar es un baldón para la credibilidad de la justicia. El ciudadano común, al ver causas emblemáticas detenerse en recursos, chicanas y tecnicismos, se pregunta si la impunidad se refugia en los plazos, si la justicia se diluye en la espera, o si el Ministerio Público sabe lo que tiene entre manos. ¿Puede el poder político o mediático perpetuar la demora hasta que el calendario borre la memoria pública?

Es imprescindible, por tanto, repensar el funcionamiento de los tribunales y los mecanismos de tramitación de expedientes. ¿Cómo garantizar que los derechos de los imputados sean respetados sin convertir los plazos procesales en muros infranqueables para una decisión oportuna? La respuesta no es simple, pero la urgencia es innegable.