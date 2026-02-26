Hablan los obispos

Cada 27 de febrero, la voz de la Iglesia irrumpe en la plaza pública con un mensaje que, más allá de su raíz confesional, dialoga con la conciencia cívica del país. El documento de la Conferencia del Episcopado Dominicano por el 182 aniversario de la Independencia concibe la ética del deber como fundamento de la vida pública.

Cuando los obispos exhortan a renovar el compromiso con la participación responsable, están apelando a un principio republicano básico: la democracia no se sostiene sola. Requiere ciudadanos activos, instituciones vigiladas y una cultura de legalidad que no dependa únicamente del miedo a la sanción, sino del convencimiento moral.

El señalamiento sobre la corrupción, la desigualdad y la acumulación desmedida de riquezas conecta con una preocupación ampliamente compartida en la sociedad dominicana. No se trata de un debate teológico, sino de gobernanza. Sin transparencia y rendición de cuentas, la esperanza se convierte en retórica vacía.

Asimismo, el llamado a fortalecer el Estado de derecho y a formar en valores éticos desde la educación subraya una verdad incómoda: el progreso material no basta. La nación que soñaron los fundadores exige coherencia entre discurso y práctica.

En esa dimensión civil y republicana, el mensaje episcopal interpela a creyentes y no creyentes por igual.