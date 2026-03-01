×
    | 2 min de lectura

    Oriente Medio: lejos, pero no tanto

    La distancia como ilusión

    Desde la República Dominicana, los acontecimientos en Oriente Medio suelen percibirse como conflictos remotos, casi ajenos al ritmo cotidiano del Caribe. Sin embargo, la geopolítica rara vez respeta distancias geográficas. El reciente comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que expresó preocupación por la escalada de tensiones y llamó al diálogo entre las partes, se inscribe dentro de la tradición diplomática dominicana: prudencia, apego al derecho internacional y respaldo a la estabilidad global.

    El país mantiene vínculos económicos y políticos con varias naciones del Golfo, socios relevantes en inversión, cooperación y energía. Condenar ataques y abogar por la mediación  responde a principios diplomáticos y también a intereses concretos: estabilidad internacional significa previsibilidad económica para economías abiertas y dependientes del comercio exterior.

    Aunque los misiles caigan a miles de kilómetros, sus efectos pueden sentirse aquí con rapidez. El verdadero impacto para nosotros no será militar ni político, sino económico. Cada escalada en esa región introduce incertidumbre en los mercados energéticos y presiona al alza los precios del petróleo, un factor determinante para un país importador neto de combustibles.

    Así, Oriente Medio deja de ser una noticia distante para convertirse en una variable doméstica. En un mundo interconectado, la distancia ya no protege; apenas retrasa las consecuencias.

