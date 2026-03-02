La sensibilidad de los mercados

Los mercados, siempre más sensibles que los discursos políticos, han reaccionado con rapidez ante la escalada bélica en el Medio Oriente. Bastaron las primeras señales de ampliación del conflicto para que el petróleo repuntara, las bolsas oscilaran y los inversionistas buscaran refugio en activos considerados seguros. Los mercaderes, como en tantas otras coyunturas históricas, castigaron la guerra antes incluso de que sus consecuencias fueran plenamente visibles. Nada nuevo bajo el sol.

La incertidumbre es enemiga del comercio, está probado. Cada misil lanzado introduce una variable imposible de calcular; cada amenaza de expansión regional altera cadenas de suministro, costos energéticos y expectativas de crecimiento global. En un mundo profundamente interconectado, ningún conflicto permanece local por mucho tiempo.

La reacción de los mercados también encierra una advertencia útil. La volatilidad financiera actúa como un recordatorio inmediato del precio colectivo de la confrontación. Gobiernos y actores regionales saben que una guerra prolongada no solo destruye territorios, sino también estabilidad económica y confianza internacional.

La esperanza, todavía frágil, es que el conflicto no desborde sus límites actuales y que su duración sea breve. La historia demuestra que las guerras largas rara vez producen vencedores claros, pero siempre dejan economías exhaustas y sociedades más vulnerables.