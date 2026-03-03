Menos licencias y más requisitos

El barullo en las oficinas del Intrant no debería sorprender a nadie. Largas filas, sistemas intermitentes y ciudadanos que peregrinan de una sede a otra para obtener un documento adaptado ya al siglo XXI. Resulta paradójico que hayamos entrado a la modernidad digital con un proceso que no resuelve el verdadero problema.

Pero la real desgracia no es la fila. Es a quién se le entrega la licencia. En la República Dominicana conducir no siempre ha sido la consecuencia de demostrar aptitud, sino el resultado de cumplir con un trámite. Los permisos se han otorgado con una laxitud preocupante y las pruebas, en demasiados casos, han sido poco más que una formalidad. Así, el documento pierde su sentido: no certifica competencia, solo acredita pago.

Endurecer los requisitos no es un gesto antipático contra el ciudadano; es una política de seguridad pública. Evaluaciones teóricas rigurosas, pruebas prácticas reales y controles médicos efectivos deberían ser la norma, no la excepción. Conducir un vehículo implica responsabilidad sobre la vida propia y ajena.

El reto del Intrant no es solo agilizar la entrega de licencias. Es dignificarla. Modernizar el sistema importa, sí. Pero más importante aún es que cada plástico emitido represente a un conductor verdaderamente capacitado.