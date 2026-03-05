Y ahora otra guerra

El banco suizo UBS anticipó recientemente una recuperación económica para la República Dominicana durante este año, una valoración que resulta alentadora en un contexto internacional todavía marcado por incertidumbres. El reconocimiento de una institución financiera de esa envergadura confirma la resiliencia que ha mostrado la economía dominicana en los últimos años.

Sin embargo, conviene observar estas previsiones con prudencia. Las proyecciones de UBS fueron formuladas antes de la reciente escalada del conflicto en el Medio Oriente, un factor que podría alterar de manera significativa el panorama económico global. Las tensiones en esa región suelen reflejarse rápidamente en los mercados energéticos, en los costos del transporte y en el comportamiento de los mercados financieros internacionales.

Para una economía abierta como la dominicana, dependiente en buena medida de importaciones energéticas y de la estabilidad del comercio global, cualquier perturbación prolongada en esos mercados puede traducirse en presiones inflacionarias y en una desaceleración del crecimiento proyectado.

Las perspectivas positivas siguen siendo motivo de optimismo, pero también recuerdan la estrecha conexión entre la economía nacional y los acontecimientos internacionales. De ahí que una pronta reducción de las tensiones en el Medio Oriente no solo sería una buena noticia para la estabilidad mundial, sino también para las expectativas económicas del país.