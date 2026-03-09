Sesenta años de Profamilia

La labor de Profamilia ha tenido un valor que trasciende el ámbito estrictamente médico. Sus sesenta años de existencia representan un servicio sostenido a la sociedad dominicana, marcado por la constancia, la educación y la defensa de la salud reproductiva.

Desde su fundación, la institución ha desempeñado un papel pionero en áreas que hoy parecen naturales, pero que en su momento exigieron valentía cívica: la planificación familiar, la investigación científica, la atención integral en salud sexual y la educación dirigida a los jóvenes. En cada una de estas áreas, Profamilia contribuyó a que el país avanzara hacia una conversación más abierta, informada y responsable.

Como ha señalado su directora, Magaly Caram, la organización ayudó a romper un silencio que durante décadas limitó el acceso a información básica para la vida personal y familiar. Hablar con claridad sobre sexualidad, prevención y derechos reproductivos es parte esencial de una sociedad que aspira a ser más consciente y más libre.

Los desafíos no han desaparecido. Las transformaciones culturales y las inquietudes de las generaciones jóvenes plantean preguntas distintas, pero también similares.

Por eso, celebrar estos sesenta años es reconocer una trayectoria de servicio y desear que Profamilia continúe aportando conocimiento, orientación y salud a la sociedad dominicana durante muchos años más.