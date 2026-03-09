Sesenta años de Profamilia
La labor de Profamilia trasciende lo médico tras 60 años de trabajo
La labor de Profamilia ha tenido un valor que trasciende el ámbito estrictamente médico. Sus sesenta años de existencia representan un servicio sostenido a la sociedad dominicana, marcado por la constancia, la educación y la defensa de la salud reproductiva.
Desde su fundación, la institución ha desempeñado un papel pionero en áreas que hoy parecen naturales, pero que en su momento exigieron valentía cívica: la planificación familiar, la investigación científica, la atención integral en salud sexual y la educación dirigida a los jóvenes. En cada una de estas áreas, Profamilia contribuyó a que el país avanzara hacia una conversación más abierta, informada y responsable.
Como ha señalado su directora, Magaly Caram, la organización ayudó a romper un silencio que durante décadas limitó el acceso a información básica para la vida personal y familiar. Hablar con claridad sobre sexualidad, prevención y derechos reproductivos es parte esencial de una sociedad que aspira a ser más consciente y más libre.
Los desafíos no han desaparecido. Las transformaciones culturales y las inquietudes de las generaciones jóvenes plantean preguntas distintas, pero también similares.
Por eso, celebrar estos sesenta años es reconocer una trayectoria de servicio y desear que Profamilia continúe aportando conocimiento, orientación y salud a la sociedad dominicana durante muchos años más.