Una iniciativa laudable

La iniciativa presentada por el ministro José Ignacio Paliza para modificar la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos merece una atención más seria de la que hasta ahora ha recibido en algunos sectores. Entre el cinismo de la oposición y el ruido desalmado de las redes sociales, se corre el riesgo de pasar por alto el reconocimiento de un problema real y la voluntad de enfrentarlo.

El financiamiento de la política con recursos de procedencia dudosa es una amenaza que ha erosionado la credibilidad de los sistemas democráticos en numerosos países. República Dominicana no es ajena a ese riesgo.

La propuesta busca precisamente colocar barreras más firmes: controles sobre el origen de los fondos, mecanismos de debida diligencia, programas de cumplimiento normativo dentro de los partidos y requisitos de integridad para quienes aspiren a cargos electivos. Son medidas que apuntan al corazón del problema.

Ninguna ley es perfecta ni constituye por sí sola una solución definitiva. Pero ignorar o descalificar de entrada un esfuerzo orientado a fortalecer la transparencia política sería un error.

Más que rechazos automáticos, el país necesita un debate serio que permita mejorar la propuesta y, sobre todo, avanzar hacia un sistema político más confiable y menos vulnerable a los recursos del crimen.