Las consecuencias de la guerra

Durante décadas, la globalización ha sido una arquitectura de prosperidad compartida. Pero también ha tejido una red de dependencias donde cualquier ruptura en un punto del sistema se transmite con rapidez al resto. Esa es, simultáneamente, su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad.

El conflicto en el Medio Oriente vuelve a recordarlo. Las guerras contemporáneas también se combaten en los mercados, en las rutas marítimas, en los seguros del transporte, en las cadenas de suministro y, de manera muy especial, en la energía. Cuando el petróleo y el gas se convierten en instrumentos de presión estratégica, la economía global entera entra en tensión.

Hasta ahora, para países como el nuestro, el impacto ha sido relativamente moderado: pequeños incrementos en el precio de los combustibles. Pero esos aumentos no han llegado plenamente al consumidor. Han sido absorbidos por el erario mediante subsidios que contienen el alza en la bomba, pero trasladan el costo a las finanzas públicas.

Ese mecanismo funciona como amortiguador en el corto plazo, pero no es una solución permanente. Si el conflicto se prolonga o se intensifica, la presión sobre los precios energéticos y sobre el gasto público será inevitable.

En un mundo interconectado, ninguna guerra es lejana. Conviene prepararnos para sus consecuencias económicas.