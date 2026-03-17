A ponerse las pilas

En su más reciente respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente ha ofrecido explicaciones, pero ha eludido lo esencial: no ha confirmado que no existan retrasos en los procesos de autorización que le competen. Esa omisión, más que un detalle técnico, resulta reveladora en un contexto donde crece la percepción de que la permisología —esa maraña de trámites, requisitos y tiempos inciertos— se ha convertido en un freno para la construcción.

No se trata de desmantelar controles ni de relajar estándares ambientales. Sería irresponsable. Pero una cosa es la prudencia institucional y otra muy distinta la lentitud administrativa. Entre ambas hay una línea que, de cruzarse, termina afectando la inversión, la generación de empleos y, en última instancia, la confianza en el Estado.

Las quejas no provienen de un solo sector ni responden a un interés aislado. Son reiteradas, consistentes y transversales. Empresarios, desarrolladores y actores productivos coinciden en señalar cuellos de botella que no siempre encuentran explicación convincente.

Cuando las alertas se acumulan, dejan de ser ruido para convertirse en síntoma. Ignorarlas sería un error. El país necesita instituciones que regulen con firmeza, sí, pero también con rapidez. Porque sin agilidad, la norma pierde legitimidad y la burocracia termina imponiéndose sobre el desarrollo.