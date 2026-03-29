Cuba y Trump

Donald Trump ha vuelto a colocar a Cuba en el centro de su retórica, repitiendo una frase cargada de consecuencias: "Cuba es la siguiente". No es la primera vez. La isla atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, agravada por un cerco energético que ha reducido al mínimo el suministro de combustible y paralizado buena parte de la vida cotidiana.

La amenaza, lanzada en Miami, no vino acompañada de un plan concreto. Sin embargo, el tono —mezcla de advertencia y alarde militar— sugiere algo más que retórica improvisada. Trump ha insinuado en semanas previas incluso la posibilidad de "tomar" Cuba o propiciar un cambio de régimen, convencido de que el sistema cubano está al borde del colapso.

Mientras tanto, la realidad en la isla se deteriora con rapidez. La interrupción del petróleo venezolano, clave para su funcionamiento, ha desencadenado apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y un creciente malestar social. La presión externa ha coincidido con debilidades internas acumuladas: una economía exhausta, infraestructuras envejecidas y un modelo incapaz de generar bienestar sostenido.

Pero quizá la pregunta relevante no sea qué hará Trump. La verdadera incógnita es otra: cuánto más puede resistir la sociedad cubana. Porque la crisis ya no es solo geopolítica. Es humana.