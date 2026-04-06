Hagamos el acuerdo

El llamado del presidente Luis Abinader a un acuerdo nacional frente a los efectos de la crisis global no admite mezquindades. En momentos de incertidumbre, cuando los mercados se tensionan, los precios se alteran y las economías pequeñas quedan expuestas a fuerzas que no controlan, la política debe elevarse por encima de sí misma.

No incidimos en el curso del conflicto en el Oriente Medio, pero sí padecemos sus consecuencias. Somos, en buena medida, espectadores de un tablero demasiado complejo, donde decisiones ajenas repercuten en la vida cotidiana de nuestra gente. Pretender lo contrario sería una ilusión peligrosa.

De ahí la pertinencia del acuerdo. No como gesto simbólico, sino como instrumento real para amortiguar impactos. Las medidas que se adopten —fiscales, energéticas o sociales— difícilmente serán cómodas. Resultarán, en el mejor de los casos, paliativos necesarios.

Por eso, más que nunca, se impone la madurez. Gobierno, oposición, sector privado y sociedad civil están llamados a concertar, no a competir. El momento no es para cálculos electorales, sino para responsabilidad histórica.

La adversidad, cuando se enfrenta en solitario, desgasta. Cuando se asume en conjunto, fortalece. Es precisamente en esa voluntad compartida donde reside la posibilidad de salir airosos: unidos, firmes y conscientes de que el país está por encima de cualquier interés particular.