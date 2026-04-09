Un recordatorio

El magistrado Justiniano Montero Montero nos ha recordado en su recién publicado Manual de Ética Judicial varias lecciones valiosas en democracia. Su planteamiento parte de una idea sencilla pero profunda: la justicia no puede sostenerse solo en leyes, sino también en valores. La ética, entendida como la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, se convierte así en una guía indispensable para quienes administran justicia.

El texto destaca la importancia de la responsabilidad, la honestidad y el respeto como pilares del ejercicio jurídico. No se trata únicamente de cumplir normas, sino de asumir un compromiso real con la sociedad. En ese sentido, la deontología profesional aparece como un marco que orienta la conducta de jueces y abogados, garantizando decisiones más justas y equilibradas.

Otro aspecto relevante es la idea de que el jurista no es un simple técnico. Su labor implica también una dimensión ética que influye en la vida de las personas. Por eso, actuar con imparcialidad y respeto a los derechos humanos no es opcional, sino esencial.

En la República Dominicana, estas reflexiones cobran especial importancia. Una justicia guiada por principios éticos fortalece la confianza ciudadana, reduce la impunidad y contribuye a una democracia más sólida. En definitiva, el mensaje es claro: sin ética, no hay verdadera justicia.