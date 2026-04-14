Alarma en las aulas escolares

Debe alarmar que más de 80 mil docentes coincidan en un diagnóstico: algo grave está ocurriendo en las aulas dominicanas. Sobrepasa las percepciones aisladas y una queja gremial circunstancial. Es un consenso amplio que desnuda una realidad preocupante: el deterioro del clima escolar, de la disciplina y, en última instancia, de las condiciones mismas para enseñar y aprender.

El problema, como suele ocurrir en educación, es complejo y multicausal. Influyen factores familiares, sociales y culturales que exceden el ámbito escolar, pero también hay responsabilidades internas que no pueden eludirse. La escuela ha perdido, en muchos casos, capacidad de autoridad pedagógica, mientras el docente enfrenta crecientes desafíos sin el respaldo efectivo que requiere.

¿Qué hacer? La respuesta no admite simplificaciones. Se trata, en primer lugar, de asumir que la responsabilidad es compartida. El Estado debe garantizar políticas claras de convivencia escolar, apoyo psicológico y formación continua para los maestros, además de mecanismos efectivos para la gestión de conflictos. Pero los docentes, por su parte, necesitan fortalecer prácticas pedagógicas que recuperen el sentido de orden, respeto y propósito en el aula.

No habrá solución inmediata ni única. Sin embargo, reconocer la magnitud del problema, con datos y no con intuiciones, es ya un primer paso imprescindible. A partir de ahí, toca actuar.