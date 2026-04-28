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    | 2 min de lectura

    Pasos de avance

    Del desecho al recurso, una nueva estrategia para enfrentar el sargazo en el caribe

    La investigación que propone transformar el sargazo en energía y compuestos de alto valor es, sin duda alguna, una respuesta estratégica a uno de los desafíos ambientales y económicos más persistentes del Caribe. Sería un error verla como una simple curiosidad científica. Cada temporada, la acumulación de esta macroalga deteriora el paisaje de nuestras playas, golpea el turismo, encarece la limpieza costera y amenaza ecosistemas frágiles.

    El avance, liderado por el Intec y sus aliados, introduce un cambio de enfoque: pasar del gasto reactivo a la valorización productiva. Convertir el sargazo en gases de síntesis, hidrógeno o insumos para las industrias farmacéutica y cosmética abre una vía de innovación que combina sostenibilidad y competitividad. Más aún, la capacidad de extraer metales pesados y devolver agua más limpia al mar sugiere un impacto ambiental positivo que trasciende lo inmediato.

    Sin embargo, este tipo de iniciativas requiere continuidad, recursos y apoyo de todos los sectores. La investigación aplicada no puede quedarse en fase piloto ni depender exclusivamente de financiamientos puntuales. Es imprescindible articular políticas públicas, incentivos y alianzas regionales que permitan escalar estas soluciones.

    El sargazo seguirá llegando; por el cambio climático. La diferencia estará en si lo seguimos tratando como desecho o si apostamos, con decisión y visión de largo plazo, por convertirlo en recurso.

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