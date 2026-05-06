Creyendo en nuestra gente

Los Premios Brugal Cree en su Gente han logrado, a lo largo de más de tres décadas, algo poco frecuente en el ámbito de los reconocimientos corporativos. Se han convertido en un referente moral y social más allá de la ceremonia, la fotografía y el protocolo. Su valor reside en haber entendido que el verdadero desarrollo de un país no ocurre únicamente en los grandes planes estatales ni en las cifras macroeconómicas, sino también en el trabajo silencioso y persistente de instituciones que transforman comunidades concretas.

La selección este año del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola y de Fundemar confirma esa visión. El primero ha hecho de la formación técnica y agrícola una herramienta de movilidad social y modernización productiva. La segunda ha demostrado que la defensa del medio ambiente no es un lujo de sociedades ricas, sino una necesidad urgente para una nación insular vulnerable como la nuestra.

Ambas instituciones representan formas distintas, pero complementarias, de construir futuro, de educar y preservar. Una prepara ciudadanos capaces de insertarse con dignidad en la economía; la otra protege recursos naturales de los que depende buena parte de nuestra supervivencia y desarrollo.

Premiar iniciativas así es también enviar un mensaje de país: todavía existen causas capaces de unirnos alrededor del bien común.