La humildad del saber

El sacerdote jesuita José Luis Sáez dedicó su vida a dos tareas silenciosas y esenciales: educar y preservar la memoria dominicana. Lo hizo desde los archivos, las aulas y los libros, lejos de la estridencia y de esa necesidad contemporánea de convertir el conocimiento en espectáculo.

Su muerte deja la sensación de que desaparece una rara forma de autoridad intelectual, esa que nace del rigor y de la modestia al mismo tiempo.

Llegado desde Valencia en los años cincuenta, terminó siendo más dominicano que muchos nacidos aquí. Estudió la Iglesia, el periodismo, el cine y la cultura nacional con una disciplina admirable. Rescató documentos olvidados, organizó archivos fundamentales y produjo obras imprescindibles para comprender la evolución histórica del país.

Pero quizá lo más memorable de José Luis Sáez no fuera únicamente la amplitud de su obra, sino la humildad con que la ejercía. Poseía una formación inmensa y jamás hablaba desde la arrogancia académica. Enseñaba sin solemnidad. Corregía sin humillar. Escuchaba más de lo que hablaba.

En tiempos donde abundan opinadores instantáneos y egos sobredimensionados, Sáez representaba otra tradición intelectual: la de quienes entienden que el saber no sirve para exhibirse, sino para iluminar discretamente a los demás.

Probablemente esa sea una de las formas más altas de la inteligencia.