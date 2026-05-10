Nuestros primeros veinticinco años
Hace veinticinco años nació Diario Libre con una convicción que hoy parece casi contracorriente
Hace veinticinco años nació Diario Libre con una convicción que hoy parece casi contracorriente. Decidimos apostar por el periodismo escrito como servicio público y memoria colectiva. En una época dominada por la prisa digital, alcanzar ese aniversario no es solo motivo de celebración empresarial, sino también una reivindicación del oficio periodístico en su forma más perdurable. Seguimos siendo una referencia obligada y punto de partida para explorar la verdad.
Las redes sociales informan a velocidad de vértigo, pero rara vez dejan contexto. El periodismo de récord —el que verifica, ordena y documenta— se perfila indispensable porque construye el archivo cotidiano de una sociedad. Lo que hoy parece una noticia pasajera mañana será referencia histórica, y serán los periódicos quienes permitan reconstruir el pulso de una época.
Gabriel García Márquez definió el periodismo como "el mejor oficio del mundo". No era una frase retórica. Sabía que detrás de cada edición hay una disciplina silenciosa. Nos obligamos a confirmar datos, escuchar voces distintas y ofrecer al lector algo más valioso que la inmediatez: comprensión.
Durante un cuarto de siglo, Diario Libre ha acompañado la conversación nacional dejando constancia de sus debates, crisis y esperanzas. En tiempos donde abunda el ruido, preservar la palabra escrita sigue siendo una forma de preservar la verdad.