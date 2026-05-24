×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Publicar el dolor, testimoniar el drama

    La dimensión pedagógica de un testimonio íntimo

    Publicar el cuaderno de Carolina, asesinada por su expareja, dista de ejercicio de morbo o explotación del dolor ajeno. Es, en el sentido más hondo del periodismo, un acto de testimonio. La libreta de Carolina no pertenece ya solo a la intimidad de una víctima. Es una evidencia humana de cómo la violencia se instala lentamente en la vida cotidiana hasta volverse destino. En esas páginas no hay literatura ni dramatización; hay una mujer tratando de entender el miedo, nombrar la humillación y dejar constancia de un deterioro emocional que muchas veces la sociedad prefiere ignorar.

    El periodismo tiene la obligación de contar aquello que algunos quisieran mantener en silencio. Cuando una tragedia revela patrones que se repiten —el control, la amenaza, el aislamiento, la normalización del abuso—, callar sería también una forma de complicidad. Mostrar la libreta es mostrar las señales que tantas mujeres escriben, callan o esconden antes de morir.

    Pero hay además una dimensión pedagógica. Estas páginas obligan a mirar de frente una violencia que suele explicarse con estadísticas frías o titulares fugaces. Aquí el lector encuentra la dimensión real del sufrimiento en el miedo cotidiano, el desgaste psicológico, la soledad.

    Que se publique duele. Pero más doloroso sería que nadie aprendiera nada de esa muerte.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.