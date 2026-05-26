Tremendo juez

El aspecto más inquietante de la sentencia contra Wander Franco no es el perdón judicial concedido a un condenado por abuso sexual de una menor, sino la idea expresada por el tribunal de que todo pudo haber quedado "en el misterio de la sombra del secreto de una familia".

Esa frase revela una concepción peligrosa. En sociedades marcadas durante décadas por el silencio frente al abuso, el verdadero problema nunca ha sido que los hechos salgan a la luz, sino precisamente lo contrario: que permanezcan ocultos detrás de las paredes domésticas, protegidos por el miedo, la dependencia económica o la vergüenza social.

Los delitos contra menores prosperan en el secreto. Allí encuentran impunidad. Allí se perpetúan. Convertir la exposición pública en una desgracia mayor que el propio abuso equivale a invertir el orden moral del proceso.

La justicia puede ponderar circunstancias, contextos y responsabilidades compartidas. Lo que no puede hacer es transmitir la impresión de que el escándalo social resulta más lamentable que la agresión sufrida por la víctima. Mucho menos cuando hay una menor, y, en consecuencia, vulnerable.

Cuando el silencio familiar aparece como refugio deseable, la sociedad recibe un mensaje devastador. Se está pregonando que ciertos crímenes habrían sido menos problemáticos si simplemente nadie los hubiera conocido.