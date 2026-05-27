La visión del Papa

La tecnología avanza más rápido que la conciencia, y la encíclica Magnifica Humanitas llega como una advertencia necesaria. Pero, sobre todo, como una brújula moral. No es un texto contra la inteligencia artificial ni contra el progreso. Es algo más profundo. El Summus Pontifex plantea apropiadamente una defensa de la dignidad humana frente a la tentación de convertir la eficiencia en el nuevo dios de la civilización.

León XIV entiende que el gran riesgo contemporáneo va más allá de lo tecnológico y también abarca lo espiritual. La humanidad corre el peligro de delegar en algoritmos decisiones que pertenecen al terreno de la ética, la compasión y la responsabilidad. Allí reside la fuerza del documento: recordar que ninguna máquina puede sustituir la conciencia. Lección oportuna y no solo para creyentes o católicos.

La encíclica acierta también al denunciar la concentración de poder en manos de corporaciones capaces de controlar información, emociones y conductas. El progreso técnico, sin límites morales, puede desembocar en nuevas formas de dominación más silenciosas y eficaces que las del pasado.

Por eso el texto trasciende el ámbito religioso. Es una llamada universal a defender la persona humana en medio del vértigo digital. En esta actualidad de polarización, superficialidad y deshumanización creciente, pocas voces resultan hoy tan oportunas como esta.