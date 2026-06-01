Libertad para crear (y creer)

En Salcedo, un grupo de internos ha comenzado a preparar su regreso a la sociedad mucho antes de abandonar la cárcel. Lo hacen amasando pan, fabricando muebles o aprendiendo herrería. La experiencia, en un sistema penitenciario marcado por carencias, encierra una idea poderosa: la rehabilitación solo tiene sentido cuando ofrece herramientas concretas para volver a empezar.

El valor de este programa va más allá de los talleres y alcanza de lleno a los participantes al enseñarles disciplina, responsabilidad y la posibilidad de imaginar una vida distinta. El trabajo deja de ser únicamente una fuente de ingresos y se convierte en una forma de recuperar respeto propio.

El resultado de nuestras cárceles ha sido conocido: reincidencia, exclusión y violencia repetida. Enseñar un oficio modifica esa lógica. Quien sale con capacidades reales para el mercado laboral tiene mayores probabilidades de romper con el pasado.

Conviene subrayar la dimensión social. Cada persona que logra rehacer su vida representa menos presión para el sistema penitenciario y más estabilidad para su familia y su comunidad. La reinserción efectiva beneficia tanto al interno como al país.

Experiencias como la de Salcedo deberían extenderse. La diferencia entre una cárcel que degrada y una que transforma suele comenzar en algo tan simple —y tan decisivo— como aprender a trabajar.