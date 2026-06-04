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    | 2 min de lectura

    Espaillat y la política del servicio

    El congresista Adriano Espaillat enfrenta una de las primarias más difíciles de su trayectoria

    La política suele ser ingrata con quienes han dedicado años a construir una trayectoria sólida. A veces la memoria pública se encoge hasta el tamaño de una coyuntura, y los logros de décadas quedan sometidos al juicio de una sola elección. Algo de eso parece ocurrir hoy con el congresista Adriano Espaillat, quien enfrenta una de las primarias más difíciles de su carrera. La contienda se ha convertido en un símbolo de las tensiones internas que atraviesa al Partido Demócrata

    Espaillat ocupa un lugar singular en la historia dominicana. Fue el primer estadounidense de origen dominicano en llegar al Congreso federal, culminando una larga trayectoria de servicio público iniciada tras su llegada a Estados Unidos como inmigrante.

    Ha sido una voz persistente en defensa de inmigrantes, minorías y sectores vulnerables. Esas causas no nacieron de cálculos electorales, sino de convicciones profundas y preocupaciones genuinas por quienes suelen quedar al margen de las decisiones públicas.

    Desde la República Dominicana observamos esa contienda con interés y respeto. Le deseamos suerte porque reconocemos el valor de una vida dedicada al servicio público. Pase lo que pase en las urnas, su aporte a la comunidad dominicana y a la representación de las minorías en Estados Unidos ya ocupa un lugar propio en la historia.

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