La otra tragedia

El reportaje publicado por Diario Libre sobre los niños que sobreviven a accidentes de tránsito con amputaciones obliga a mirar una dimensión del problema que suele permanecer oculta. Detrás de las cifras de fallecidos y lesionados aparecen historias de pequeños que han perdido una pierna, un brazo o parte de su movilidad, y que deberán reconstruir sus vidas mucho después de que las sirenas hayan dejado de sonar.

La noticia está en el trauma que acompaña esas lesiones. Niños que preguntan cuándo recuperarán el miembro perdido, que deben aprender a caminar nuevamente, adaptarse a prótesis, enfrentar largas terapias y convivir con cicatrices físicas y emocionales que los acompañarán durante años.

República Dominicana ha normalizado una violencia vial que produce muertos, pero también sobrevivientes marcados para siempre. Cada amputación infantil representa un fracaso colectivo. No es una fatalidad inevitable ni una consecuencia del azar. Detrás suele haber exceso de velocidad, imprudencia, incumplimiento de las normas de tránsito y una cultura de permisividad que convierte las calles en espacios de riesgo permanente.

La respuesta no puede limitarse a la compasión. Se requiere autoridad, aplicación rigurosa de la ley, educación vial y una política sostenida de prevención. Tan importante como evitar nuevas víctimas es garantizar atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico a quienes ya cargan con las secuelas.