La democracia que da resultados

La República Dominicana suele aparecer en los titulares internacionales asociada a su crecimiento económico, al turismo o a la estabilidad monetaria. Esta vez, sin embargo, el reconocimiento llega desde un terreno menos visible, pero quizás más importante: la calidad de su vida democrática.

El más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado precisamente en Santo Domingo, coloca al país como un referente democrático regional, destacando una combinación poco frecuente en América Latina: estabilidad institucional, capacidad de gestión pública y ausencia de las fracturas ideológicas extremas que hoy erosionan a muchas democracias del continente.

No hemos alcanzado la perfección. Persisten problemas graves. La lentitud de la justicia, la desigualdad social, las deficiencias educativas y la desconfianza hacia algunas instituciones siguen siendo asignaturas pendientes. Pero resulta saludable que un organismo internacional recuerde algo que con frecuencia olvidamos: las democracias también deben evaluarse por sus fortalezas y no únicamente por sus carencias.

Mientras otras naciones enfrentan crisis de gobernabilidad, polarización extrema o tentaciones autoritarias, la República Dominicana ha conseguido preservar un clima de convivencia política. Esa estabilidad es el resultado de instituciones que funcionan mejor de lo que solemos admitir y de una ciudadanía que, con todas sus diferencias, continúa apostando por las reglas democráticas.