Un océano de palabras en el corazón de América

A Santo Domingo se le puede medir ya de una forma distinta: por la calidad de las conversaciones que es capaz de convocar. Mar de Palabras, en su última edición, confirmó que aquella apuesta inicial no fue un destello pasajero, sino la expresión de una vocación profunda: convertir la ciudad en punto de encuentro para las ideas del mundo hispano.

Mas que festival, es una travesía intelectual donde confluyen disciplinas, generaciones y miradas. El ensayo dialoga con la poesía, el periodismo se encuentra con la memoria, y la inteligencia artificial comparte mesa, sin estridencias, con la tradición oral que acompaña a nuestras sociedades desde sus orígenes.

Durante estos días, las calles empedradas de la Ciudad Colonial recuperaron una antigua función: la de ágora. Allí la palabra se transformó en reflexión.

Que más de sesenta invitados de catorce países hayan elegido este rincón del Caribe para pensar en voz alta es evidencia de que tenemos voz propia en la conversación cultural contemporánea, y un escenario desde el cual proyectarla.

Mar de Palabras también aspira a enseñarnos a escuchar. Gracias a la Fundación René del Risco Bermúdez y a su guía, Minerva del Risco. Que esta marea regrese cada año, y que Santo Domingo siga siendo su orilla.