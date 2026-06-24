×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Luis Crouch: la historia ya decidió

    Los nombres de las obras públicas deben protegerse de las coyunturas políticas del momento

    Las sociedades yerran al creer que el reconocimiento a quienes ayudaron a construirlas puede modificarse al ritmo de las coyunturas políticas. Por eso resulta pertinente el llamado de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi) a preservar el nombre de Luis Crouch Bogaert en la Circunvalación Norte de Santiago, tal como dispone la Ley 12-15.

    Los nombres que identifican obras públicas cumplen una función de memoria colectiva. Son una forma de recordar a las generaciones futuras quiénes contribuyeron, desde la empresa, la educación, la visión de desarrollo o el servicio público, a transformar una comunidad.

    Luis Crouch fue una figura determinante en el crecimiento institucional y económico de Santiago. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a iniciativas que fortalecieron una región que hoy constituye uno de los motores productivos del país. El reconocimiento legal que recibió no fue fruto de una circunstancia pasajera, sino de una valoración ampliamente compartida de sus aportes.

    Respetar la ley es una razón suficiente para mantener la designación. Pero existe también la coherencia histórica. Los homenajes pueden multiplicarse y nuevas infraestructuras pueden llevar otros nombres igualmente meritorios. Lo que no parece razonable es sustituir reconocimientos ya establecidos sin una causa que lo justifique.

    La memoria de una sociedad se fortalece cuando honra su historia, no cuando la reescribe.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.