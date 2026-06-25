Solidaridad sin demora

La tragedia que golpea a Venezuela no admite cálculos políticos ni dilaciones burocráticas. Frente al sufrimiento humano, solo hay un lenguaje válido: el de la solidaridad efectiva. Miles de familias necesitan alimentos, agua, medicamentos, refugio. Cada hora cuenta.

La República Dominicana conoce demasiado bien el valor de la ayuda internacional en momentos de desastre. Nuestra historia está marcada por la generosidad recibida cuando huracanes e inundaciones pusieron a prueba la capacidad de respuesta del país. Esa memoria obliga a corresponder con igual desprendimiento.

El presidente Luis Abinader anunció oportunamente la disposición dominicana de asistir al pueblo venezolano. Es un gesto que honra la mejor tradición humanitaria del país y que debe convertirse cuanto antes en acciones concretas. La ayuda ofrecida tiene que materializarse con la rapidez que exige una emergencia de esta magnitud, coordinada con los organismos internacionales para garantizar que llegue a quienes más la necesitan.

Las diferencias políticas entre gobiernos nunca pueden obstaculizar el socorro a una población golpeada por la desgracia. Con Venezuela estamos unidos en una historia indeleble. Cuando la naturaleza hiere con semejante fuerza, desaparecen las fronteras ideológicas y prevalece el deber moral de tender la mano.

La solidaridad dominicana siempre ha sido más que un discurso. Es el momento de demostrarlo con hechos.