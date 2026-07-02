250 años y aún ejemplo

El periodista francés Alexis de Tocqueville advirtió que la grandeza de Estados Unidos no residía únicamente en su riqueza o en la extensión de su territorio, sino en la fortaleza de sus instituciones y en la participación activa de sus ciudadanos. Dos siglos y medio después de su independencia, esa afirmación conserva buena parte de su vigencia.

Estados Unidos ha atravesado guerras, crisis económicas, tensiones raciales y una polarización política que inquieta incluso a sus propios ciudadanos. Sin embargo, su capacidad para innovar, corregir rumbos y preservar el funcionamiento de sus instituciones democráticas sigue siendo una referencia para el mundo.

La República Dominicana mantiene con Estados Unidos una relación que trasciende la geografía y el comercio. Millones de dominicanos tienen familiares allí y miles han hecho de ese país su hogar sin romper los vínculos con la tierra que los vio nacer. Muchos, además, han abrazado la ciudadanía estadounidense por confianza en las instituciones democráticas.

Al conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense, los dominicanos también celebramos una historia compartida de amistad, oportunidades y aportes mutuos. Es ocasión para reconocer que, pese a sus desafíos, Estados Unidos sigue siendo un ejemplo en múltiples aspectos y un recordatorio de que las democracias se fortalecen cuando sus principios prevalecen sobre las coyunturas.