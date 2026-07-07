Corregir a tiempo

La aprobación del nuevo Código Penal debía poner fin a uno de los procesos legislativos más largos y tortuosos de la democracia dominicana. Fueron años de debates, consultas, modificaciones y negociaciones para producir una norma llamada a sustituir un texto decimonónico. Sin embargo, apenas promulgada, comenzaron a aflorar advertencias sobre lagunas, contradicciones, ambigüedades y deficiencias de técnica legislativa que hoy llevan a juristas a plantear la conveniencia de revisar su entrada en vigor.

La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo ocurrir? Si el Congreso dispuso de tanto tiempo para examinar el proyecto, resulta difícil entender que problemas de esta naturaleza solo se detecten cuando el Código ya está listo para aplicarse. Ello revela que la calidad de la legislación continúa siendo una asignatura pendiente.

No se trata de reabrir el debate político ni de cuestionar la necesidad de un nuevo Código Penal. Se trata de preservar la seguridad jurídica. Una ley penal debe ofrecer certeza desde el primer día, no obligar a jueces y fiscales a descifrar el verdadero alcance de disposiciones redactadas de manera deficiente.

Rectificar no constituye un fracaso. Al contrario, demuestra responsabilidad institucional. Si los defectos son reales y pueden corregirse antes de la entrada en vigencia, hacerlo fortalecerá el Código y evitará que los tribunales terminen enmendando lo que el legislador debió resolver oportunamente.