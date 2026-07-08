El deber de corregir

Ninguna ley mejora por el simple hecho de haber sido aprobada. Mucho menos un Código Penal, llamado a regir durante décadas la respuesta del Estado frente al delito y a delimitar derechos y responsabilidades. Por eso merece reconocimiento la decisión de la Cámara de Diputados de revisar los artículos que han suscitado objeciones técnicas y jurídicas.

Las advertencias formuladas por juristas, universidades, gremios y organizaciones no pueden despacharse como simples desacuerdos. Varias apuntan a deficiencias de redacción, vacíos, contradicciones y disposiciones que podrían generar conflictos de interpretación o afectar derechos fundamentales. Ignorarlas sería condenar al país a un código que empezaría a litigarse desde el mismo día de su entrada en vigor.

Los diputados tienen ahora una oportunidad que no deberían desperdiciar. Escuchar es apenas el primer paso. El siguiente, y el verdaderamente importante, es enmendar aquello que deba ser enmendado, sin cálculos políticos ni orgullo legislativo. Un Congreso no demuestra fortaleza cuando se aferra a sus errores, sino cuando tiene la madurez de corregirlos.

No se trata de reabrir indefinidamente un debate que el país necesita cerrar, sino de entregar el mejor texto posible. La prisa nunca ha sido una buena consejera en materia penal. La calidad de las leyes, en cambio, siempre termina siendo una inversión en seguridad jurídica y en confianza democrática.