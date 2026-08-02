Bienvenido Álvarez Vega se despide de la dirección del periódico Hoy dejando una huella que trasciende el cargo que ocupó. Su retiro marca el cierre de una trayectoria sólida, discreta y respetada del periodismo dominicano, construida sobre el trabajo constante, el rigor profesional y una inquebrantable vocación ética.

Durante décadas ejerció el periodismo con la convicción de que la credibilidad es el principal patrimonio de un medio de comunicación. Nunca necesitó redoblantes para hacerse escuchar ni protagonismos para ejercer influencia. Su autoridad nació del ejemplo, del respeto por los hechos, del equilibrio en el juicio y de una conducta personal que honra la profesión.

La figura de Bienvenido Álvarez Vega recuerda que el periodismo sigue siendo un servicio público sustentado en la responsabilidad. Su humildad y su decoro contrastan con estos climas de imprudencia, banalidad y búsqueda desesperada de notoriedad que tantas veces confunden la comunicación con el espectáculo.

Las instituciones también se fortalecen gracias a quienes las sirven con grandeza silenciosa. El mejor homenaje que le rendimos, al reconocer su extraordinaria carrera, es esforzarnos en preservar los valores que él encarna: independencia, honestidad intelectual, serenidad y respeto por los lectores. El periodismo dominicano pierde a un director, pero conserva un referente cuya trayectoria seguirá iluminando a las nuevas generaciones.