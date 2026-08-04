El verdadero podio

Cada medalla conquistada por la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe vale más que el metal del que está hecha. Detrás de cada oro, plata o bronce hay años de disciplina, sacrificios familiares, instalaciones muchas veces insuficientes y recursos que nunca sobran. Nuestros atletas no solo compiten contra sus rivales; antes han debido derrotar las limitaciones propias de un país en desarrollo.

Por eso el desempeño dominicano merece una lectura más profunda que la simple suma del medallero. El país avanza hacia disciplinas cada vez más exigentes, rompe récords, consolida figuras de talla mundial y demuestra que el talento nacional puede imponerse en escenarios donde la competencia es feroz.

Ese progreso debe convertirse en una política de Estado sostenida, capaz de ofrecer mejores entrenadores, ciencia aplicada al deporte, infraestructura moderna y oportunidades desde la infancia. Cada éxito confirma que la inversión en el deporte produce mucho más que victorias: forma ciudadanos, inspira a la juventud y fortalece el orgullo nacional.

Los atletas dominicanos ya hicieron su parte. Han demostrado que el país puede competir de igual a igual con naciones de mayores recursos. Ahora corresponde a la sociedad y al Estado asegurarse de que esas proezas dejen de ser excepcionales y se conviertan, definitivamente, en una costumbre.