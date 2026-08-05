Multas por tirar basura

El uso de sanciones económicas para combatir el problema de la basura en los espacios públicos dominicanos es un debate que lleva décadas pendiente. La República Dominicana tiene una ley desde 1999, la Ley 120-99, que prohíbe tirar desperdicios en calles, ríos, playas y lugares públicos. El problema es que esas normas existen casi exclusivamente en el papel.

Las multas establecidas, entre RD$500 y RD$1,000, son hoy en día una cifra casi risible. Con una inflación acumulada de más de dos décadas, esas sanciones perdieron toda capacidad disuasiva. Que un ayuntamiento como Santo Domingo Este haya tenido que anunciar por redes sociales multas propias de RD$10,000 revela tanto la iniciativa de algunos alcaldes como el fracaso del Estado central en actualizar y aplicar la legislación existente.

Pero incluso con multas más altas, el modelo solo funciona si hay fiscalización real. En un país donde la Policía Nacional tiene prioridades más urgentes y los ayuntamientos carecen de inspectores suficientes, el ciudadano que tira una funda de basura en una cañada sabe, con razón, que probablemente nadie lo verá ni lo sancionará.

La RD necesita una reforma seria: multas actualizadas, aplicación consistente y una campaña educativa sostenida. Las calles, ríos y playas dominicanas merecen algo mejor que una ley de 1999 que casi nadie cumple y casi nadie hace cumplir.