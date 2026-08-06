Diversificar para no depender

El vigor reciente de las exportaciones dominicanas merece reconocimiento. Entre enero y junio crecieron un 35.1 % respecto al mismo período del año anterior y superaron los 3,336 millones de dólares. Pero detrás de esa buena noticia se esconde una vulnerabilidad que no admite complacencias: el 85.9 % de las ventas al exterior depende de apenas tres sectores, mientras que el oro, por sí solo, explica cerca de la mitad de todas las exportaciones nacionales.

Ninguna economía puede sentirse plenamente segura cuando una parte tan decisiva de sus ingresos externos descansa sobre un número tan reducido de productos. Los ciclos de los precios internacionales, las tensiones geopolíticas, los cambios tecnológicos o una desaceleración de la demanda pueden alterar en poco tiempo un panorama que hoy parece favorable.

La República Dominicana ha demostrado que sabe atraer inversión y competir en mercados exigentes. El desafío ahora consiste en ampliar esa capacidad hacia bienes y servicios con mayor valor agregado, fortaleciendo industrias como la manufactura avanzada, la agroindustria especializada, los dispositivos médicos, la economía digital y los servicios basados en conocimiento.

Diversificar no significa renunciar a los sectores exitosos, sino evitar que el éxito de unos pocos oculte las oportunidades de muchos otros. Una estructura exportadora más amplia hará a la economía menos vulnerable, generará empleos de mayor calidad y consolidará un crecimiento más estable.